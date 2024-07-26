Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:34

Futbol camiasında etkin olarak rol alan ve Fatih Karagümrük'ün de sahibi olan Süleyman Hurman'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Süleyman Hurma kimdir? Süleyman Hurma kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN HURMA KİMDİR?

Süleyman Hurma, 1964 yılında Erzincan, Refahiye'de dünyaya gelmiştir. Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.

Hurma, Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır. Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.