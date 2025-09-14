Tümer Metin'den flaş Jhon Duran iddiası: 'Çok mıymıy oyuncu diyorlar'

Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla adeta yıldızlar karması kuran Fenerbahçe'yi NOW Spor'da Volkan Demirel ve Tümer Metin değerlendirdi.

Programda sarı-lacivertlilerin hücum hattı konuşulurken, sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.

Ocak ayında Al Nassr'ın bonservisine 77 milyon Euro ödediği ve Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemedi.

Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcuyla ilgili olarak Tümer Metin, "Çok mıymıy oyuncu diyorlar. Carew öyleydi bizde, arı soksa oynamazdı" dedi.

Volkan Demirel ise yaptığı yorumda, "Jhon Duran oynamaz. Sakat, bu hafta oynamaz" ifadelerini kullandı.