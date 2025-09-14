Tümer Metin'den flaş Jhon Duran iddiası: 'Çok mıymıy oyuncu diyorlar'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 16:26:00
Volkan Demirel ve Tümer Metin, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Metin'in, sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı flaş transferlerden olan yıldız futbolcu için söyledikleri dikkat çekti.

Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla adeta yıldızlar karması kuran Fenerbahçe'yi NOW Spor'da Volkan Demirel ve Tümer Metin değerlendirdi.

Programda sarı-lacivertlilerin hücum hattı konuşulurken, sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Jhon Duran'la ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi.

Ocak ayında Al Nassr'ın bonservisine 77 milyon Euro ödediği ve Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemedi.

Tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı futbolcuyla ilgili olarak Tümer Metin, "Çok mıymıy oyuncu diyorlar. Carew öyleydi bizde, arı soksa oynamazdı" dedi.

Volkan Demirel ise yaptığı yorumda, "Jhon Duran oynamaz. Sakat, bu hafta oynamaz" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Tümer Metin #Jhon Duran

