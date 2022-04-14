Tümer Metin'den Taylan Antalyalı'ya eleştiri: Şu halimle ondan daha iyi oynarım
Eski futbolcu Tümer Metin, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ve Domenec Torrent'i eleştirdi. Tümer Metin, Antalyalı için "Şu halimle ondan çok daha iyi oynarım" dedi.
NutSpor'un Youtube kanalında konuşan eski futbolcu Tümer Metin, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ve teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Tümer Metin, Taylan Antalyalı için, "Şu halimle Taylan Antalyalı’dan çok daha iyi oynarım" dedi.
"TAYLAN'I NEDEN OYNATIYORSUN?"
27 yaşındaki oyuncuya sert çıkışan Tümer, "Galatasaray’ın hocası Torrent projeden bahsediyor. Sen bana anlatma proje. Fenerbahçe derbisinde ne gördük Galatasaray adına. Hiçbir şey. Geldiğinden bu yana Taylan Antalyalı’yı oynatıyorsun. Fatih Terim de oynatıyordu. 48 yaşındayım ben. 10 senedir antrenmanla ilişkim bilardo masasının etrafında adım sayısı kadar. Bugün sahaya çıkayım Taylan’ın yaptığı işi rahatlıkla yaparım. Berkan’ın, Cicaldau’nun yaptıkları işi yapamam ama Taylan’ın oynadığı kadar bugün şu halimle oynarım. Hatta daha iyi oynarım. Arada 2-3 tane forvete dikine pas atarım koşu yoluna. Taylan ne yapıyor? Topu al kaleciye ver, topu al sağ beke ver. Eğer Taylan oyuna akıl koyamıyorsa Torrent’in akıl koyması lazım. Ama da o da yapamıyor. O zaman Taylan’ı neden oynatıyorsun!" ifadelerini kullandı.
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