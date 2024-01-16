Tunus - Namibya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tunus, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası E Grubu ilk maçında Namibya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:28
Tunus - Namibya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Jalel Kadri yönetimindeki Tunus, ilk maçında Collin Benjamin'in ekibi Namibya ile karşı karşıya gelecek.

TUNUS - NAMİBYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Amadou Gon Coulibaly Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

TUNUS - NAMİBYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


Tunus Namibya Afrika Uluslar Kupası

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