Tur 85'te geldi... Fransa tek golle adını çeyrek finale yazdırdı
EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'in ters vuruşu getirdi.
Bu sonuçla birlikte Fransa, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Belçika ise turnuvaya veda etti.
Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibi olacak.
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