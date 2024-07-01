Tur 85'te geldi... Fransa tek golle adını çeyrek finale yazdırdı

EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 20:55
Tur 85'te geldi... Fransa tek golle adını çeyrek finale yazdırdı
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EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'in ters vuruşu getirdi.

Bu sonuçla birlikte Fransa, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Belçika ise turnuvaya veda etti.

Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibi olacak.


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