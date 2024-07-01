Tur 85'te geldi... Fransa tek golle adını çeyrek finale yazdırdı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 20:55

Güncelleme: 01.07.2024 - 20:55

EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 85. dakikada Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen'in ters vuruşu getirdi.

Bu sonuçla birlikte Fransa, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Belçika ise turnuvaya veda etti.

Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz-Slovenya eşleşmesinin galibi olacak.