Türk futbolcu Atakan Karazor, İbiza'da tutuklandı

12 Haziran 2022 Pazar, 10:44

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden VfB Stuttgart'ın orta saha oyuncusu Atakan Karazor, İspanya'nın İbiza Adası'nda tatildeyken tutuklandı.

VfB Stuttgart, tutuklanma haberini doğruladı. Ancak kulüpten oyuncunun tutuklanma nedenine dair bir açıklama yapılmadı ve "Atakan suçlamaları reddediyor. Avukatlarımız sürekli temas halinde" denildi.

Ntvspor'un haberine göre, Stuttgart net bir açıklama yapmadı ancak yabancı basın organları 25 yaşındaki oyuncunun 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiğini yazdı.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2019 yazında Holstein Kiel'den Stuttgart'a transfer olan Atakan Karazor, üç hafta önce kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamıştı. Orta saha oyuncusunun 2023'te sona erecek sözleşmesi 2026 sonuna kadar uzatılmıştı.

Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 doğumlu. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın Bochum takımının altyapısında futbola başladı. Bochum'da yetişen Atakan, Borussia Dortmund'un 2. takımına transfer oldu. 2017'de Kiel'e giden orta saha, 2019 yazında Stuttgart ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Stuttgart ile 25 karşılaşmada görev alan Atakan Karazor, gol atamadı; 1 asist yaptı.