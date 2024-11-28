Türk futbolcular Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıktı!
Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftada sahne alan 5 Türk futbolcu, farklı takımlarda mücadeleleriyle dikkat çekti.
EFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. haftasında 9 maç yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda 5 Türk futbolcu sahne aldı.
4 YILDIZ 11'DE YER ALDI
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Liverpool karşısında deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve 57. dakikaya kadar oyunda kaldı.
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Monaco deplasmanında ilk 11'de oynadı.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Aston Villa deplasmanında ilk 11'de yer aldı ve 82. dakikada oyundan çıktı.
ERENCAN YARDIMCI SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Sturm Graz forması giyen milli futbolcu Erencan Yardımcı ise konuk ettikleri Girona'yı 1-0 yendikleri maçta 65. dakikada oyuna girdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız - Stuttgart: 5-1
Sturm Graz -Girona: 1-0
Liverpool -Real Madrid: 2-0
PSV -Shakhtar Donetsk: 3-2
Dinamo Zagreb -Borussia Dortmund: 0-3
Celtic -Club Brugge: 1-1
Monaco -Benfica: 2-3
Aston Villa -Juventus: 0-0
Bologna -Lille: 1-2
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