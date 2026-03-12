Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor Süper Amatör Lig'e düştü!

Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor Süper Amatör Lig'e düştü!

12.03.2026 18:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor Süper Amatör Lig'e düştü!

Bölgesel Amatör Lig ekibi Denizlispor'un, puan silme cezası alması nedeniyle gelecek sezondan itibaren Süper Amatör Lig'de mücadele etmesi kesinleşti.

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor bu sezon tarihinde ilk kez düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de de eski borçlarından kurtulamadı.

Bu sezon daha önce de eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, Süper Lig döneminden yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan daha silme cezası aldı.

12 PUANI SİLİNDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, yıllardır transfer yasakları yüzünden takviye yapamayıp Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele eden Denizlispor'un puan silme cezasını tabloya yansıttı. Toplam 12 puanı silinen Denizli, grupta 2 puanla son sıraya gerileyerek kurtuluş umutlarını tüketti.

Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayan Denizlispor, 2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek kendisini amatörde bulmuştu.

GELECEK SEZON SÜPER AMATÖR LİG'DE

Ege temsilcisi yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de yer alacak. Son 5 yıldır puan silme cezalarıyla sarsılan Denizlispor geçen sezon 3'üncü Lig'deyken de yine Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan silme cezası alarak küme düşmekten kurtulamamıştı.

Denizli yönetimi, "Denizlispor'umuza 20-06-2019 tarihinde transfer olan Tiago Jorge Oliveira Lopes'in oynadığı dönemlerdeki alacaklarının ödenmemesinden dolayı, FİFA tarafından 31.07.2025 tarihinde Denizlisporumuza 6 puan silme cezası verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da 10.03.2026 tarihinde FİFA tarafından verilen cezayı uygulamıştır" açıklamasını yaptı.

İlgili Konular: #denizlispor #küme düşme #Süper Amatör Lig

İlgili Haberler

TFF cephesinden Leroy Sane'nin derbideki pozisyonu için açıklama!
TFF cephesinden Leroy Sane'nin derbideki pozisyonu için açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
TFF'den yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Ligin daha doğru devam etmesi açısından...'
TFF'den yabancı VAR hakemi açıklaması: 'Ligin daha doğru devam etmesi açısından...' Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bazı kulüplerin talebi olmuştu... TFF'den yabancı VAR için karar!
Bazı kulüplerin talebi olmuştu... TFF'den yabancı VAR için karar! Trendyol Süper Lig'de bazı kulüpler, VAR hakemlerinin yabancı olmasını talep etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun kalan bölümü için yabancı VAR'la ilgili kararını verdiği iddia edildi.