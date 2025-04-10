Türk Hava Yolları deplasmanda avantajı kaptı!

Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Zerenspor'u 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türk Hava Yolları deplasmanda avantajı kaptı!
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AA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 19:06

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5'incilik serisi ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Zerenspor'u 3-2 yendi.

İki galibiyete ulaşan takımın ligi 5'inci bitireceği seride ikinci karşılaşma, 13 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yasin İlhan

Zerenspor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Kochurina, Fabris, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki, Karmen Aksoy, Bergmann, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı)

Setler: 17-25, 25-14, 18-25, 25-17, 11-15

Süre: 113 dakika


Etiketler: #Türk Hava Yolları #Zerenspor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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