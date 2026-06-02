Vincenzo Montella'dan kadro açıklaması: 'Herkesi memnun etmek mümkün değil'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

“Çok güçlü duygular yaşadık. Hedefimize ulaşmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Federasyonun oluşturduğu aile ortamı ve bu süreçte bizimle aynı yolda yürümesi son derece önemliydi. Futbolcularımızın ortaya koyduğu emeğin karşılığını alabilmesi ise bizim için ayrı bir değer taşıyordu."

"GEÇMİŞE TAKILIP KALMAYI SEVMİYORUM"

Soru: "Romanya maçının ardından neler hissettiniz?"

"O maçın ardından hedefimize ulaşmak için yalnızca bir adımımız kalmıştı. Dünya Kupası'na bu kadar yaklaşmışken paniğe kapılmamız için hiçbir neden yoktu. Hedefimizi net bir şekilde belirlemiştik. Kosova karşılaşmasında ise örnek gösterilebilecek bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son düdüğün çalmasıyla birlikte, tabiri caizse büyük bir duygu patlaması yaşadık.

Geçmişe takılıp kalmayı seven biri değilim. A Milli Takım'ın 24 yıl boyunca Dünya Kupası'na neden katılamadığını hiçbir zaman sorgulamadım. Ben yalnızca kendi dönemimizde neler başardığımıza ve ortaya koyduğumuz çalışmalara odaklandım."

DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLER HAKKINDA AÇIKLAMA

"Avustralya, son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilebilen bir takım. Bu nedenle oldukça zorlu bir rakip olacak. Ayrıca Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da önemli bir avantaj. Oyun yapıları açısından biraz Kosova ve Kuzey Makedonya'yı andırıyorlar. Bu yüzden biz de hazırlık sürecinde Kuzey Makedonya ile karşılaşmak istedik.

Paraguay'a baktığımızda ise yüksek seviyeli maçlar oynamaya alışkın bir milli takım görüyoruz. Dünya Kupası'na katılabilmek için Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplere karşı mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen ve rekabet seviyesine alışık bir ekip olduklarını söyleyebilirim.

ABD ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Kadrolarındaki birçok futbolcu Avrupa'da forma giyiyor ve üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktör tarafından çalıştırılıyorlar. Bu nedenle farklı oyun senaryolarına uyum sağlayabilecek, her şeyi yapabilecek kaliteye sahip bir takım olduklarını düşünüyorum."

"FORVETSİZ OYNAMAYI TERCİH EDEN BİRİ DEĞİLİM"

"Eğer bir milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Ben her zaman kararlarımı takımın menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek alıyorum. Açıkçası, forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.

Forvetsiz oynamayı tercih eden bir teknik direktör de değilim. Elimizde olsa tabii ki değerlendirmek isterim. Ancak ben her zaman mevcut şartlar içinde takımımızdan en yüksek verimi nasıl alabileceğimizi düşünerek hareket ettim."