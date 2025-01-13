Türk Hava Yolları, sahasında zorlanmadı!
Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Buse Kayacan Sonsırma, Emine Arıcı)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Johnson, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Stojiljkovic, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Seher Aksoy, Fatma Şekerci)
Setler: 25-16, 25-13, 20-25, 25-22
Süre: 97 dakika (24, 20, 28, 25)
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