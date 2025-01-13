Türk Hava Yolları, sahasında zorlanmadı!

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Türk Hava Yolları, sahasında zorlanmadı!
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 00:33

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Buse Kayacan Sonsırma, Emine Arıcı)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Johnson, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Stojiljkovic, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Seher Aksoy, Fatma Şekerci)

Setler: 25-16, 25-13, 20-25, 25-22

Süre: 97 dakika (24, 20, 28, 25)


Etiketler: #Türk Hava Yolları #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Sultanlar Ligi

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