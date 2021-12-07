Türk Telekom İspanya deplasmanında

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında MoraBanc Andorra'ya konuk olacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak.

AA
07 Aralık 2021 Salı, 10:19
Türk Telekom İspanya deplasmanında
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Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda yarın İspanya'da MoraBanc Andorra ile karşılaşacak.

Poliesportıu D'andorra'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

İlk 5 maçında sahasında Metropolitans 92, Slask Wroclaw ve Lokomotiv Kuban'ı yenip, deplasmanda Partizan ile Jotentut Badolana'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 6. sırada yer alıyor.

İlk 5 maçından 3 galibiyet çıkaran İspanyol ekibi de 5. sırada bulunuyor.


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