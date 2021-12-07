Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka'ya sert cevap
Galatasaray'ın Altay ile berabere kaldığı ve hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdiği maç sonrası ilginç bir diyalog yaşandı. Fatih Terim'in kızı Merve Terim ile Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, sosyal medyadan tartıştı.
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay’la 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın sonrasında Şansal Büyüka’nın oğlu Hazar Büyüka ile Fatih Terim‘in kızı Merve Terim Çetin sosyal medyada birbirine girdi.
Ünlü spor sunucusu Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka, "15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Bu sözlere Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin kayıtsız kalmadı.
'KONUŞMAK İÇİN KONUŞMASAN MI..."
Merve Terim, Büyüka'ya "Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?" yorumunu yaptı ve hakem hatalarına gönderme yaptı.
Hazar Büyüka ise Fatih Terim'in kızının bu paylaşımına herhangi bir cevap vermedi.
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