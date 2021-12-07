Zamalek, Mostafa Mohamed'i geri almaya hazırlanıyor
Zamalek, Galatasaray'da geleceği henüz belli olmayan Mostafa Mohamed için planını yaptı. Mısır ekibi golcü oyuncuyu geri almaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in durumu henüz netleşmedi. Sarı-kırmızılıların opsiyonu aralık ayında sona erecek.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mısırlı golcünün bonservisinin alınması hakkında, ”Mostafa Mohamed ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Bir mektupla bonservisini alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var, bir mektuba bakar” açıklamasını yapmıştı.
Elmas'ın bu düşüncesine karşın Mostafa Mohamed'in bonservisini elinde bulundan Zamalek'in planı ortaya çıktı.
ZAMALEK'İN MOHAMED PLANI
NTV Spor'un haberine göre, Zamalek başkanı olarak basın toplantısı düzenleyen Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in bedelinin çok altında gönderildiğini söyledi. Başkan Mansour, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılmasını istiyor.
Basın toplantısında konuşan Zamalek Başkanı Mansour, Mostafa Mohamed'i daha yüksek bedelle başka takıma satmak istiyor.
Galatasaray, 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödeme yapması halinde Mostafa Mohamed'in bonservisini alabilecek.
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