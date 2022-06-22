Türk Telekom, Nathan Sestina'yı transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li forvet Nathan Sestina'yı kadrosuna kattı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, ABD'li forvet Nathan Sestina'yı renklerine bağladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, sezonu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'de tamamlayan Sestina'nın gelecek sezon mavi-beyazlı takımın formasını giyeceği belirtildi.
Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, Erkan Yılmaz'dan sonra sezonun ikinci transferini de 25 yaşındaki ABD'li oyuncuyla yapmış oldu.
Sestina, geçen yıl ligde çıktığı 30 maçta 9.8 sayı, 4.4 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı yüzde 45.5'lik isabetle de etkili bir istatistiğe imza attı.
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