Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Buducnost VOLI'ye konuk olacak
ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 21 Aralık Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına konuk olacak.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına konuk olacak.
Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat TSİ 21.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda birinci sırada yer alıyor.
Karadağ temsilcisi ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.
Türk Telekom, son maçında sahasında İngiliz temsilcisi London Lions'u 102-74 yenmiş, Buducnost VOLI ise deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 79-71 kaybetmişti.
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