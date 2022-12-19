Denizlispor, Adanaspor deplasmanında galip! Adanaspor - Altaş Denizlispor: 2-3
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında, deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan A. Denizlispor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Altaş Denizlispor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçın son dakikalarında yedek kulübesinden hakeme itirazlarda bulunan Adanaspor yönetici Osman Sümer, kırmızı kart gördü.
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Can Cengiz, Emrah Ünal, Hüseyin Aylak, Ali Yılmaz
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay(Dk. 21 Özer Enes Soylu), Yiğithan Güveli(Dk. 75 Sefa Etöz), Benasser, Tetteh(Dk. 75 Jallow), Ferreira(Dk. 75 Ahmethan Köse), Hakkı Türker,Hüseyin Öztürk, Iseka, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu,Sacko(Dk. 51 Burak Çoban)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Özer Özdemir(Dk. 53 Bekir Böke), Mayi(Dk. 53 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu(Dk. 71 Berkant Gündem), Brice Dja Djedje
GOLLER: Dk. 19 Hakkı Türker, Dk 37 Hadi Sacko, (Adanaspor), Dk. 3 Oğuz Yılmaz, Dk. 17 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 38 Kavin Mayi (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Hakkı Türker, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse, Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Brice Dja Djedje, Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- Nusret alay konusu oldu
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Kübra Par gündemdeki 'yedek aday' formülünü yazdı
- Araçlar gemiden inmeden satıldı
- Kadıköy'de yüzlerce 'hayvan boynuzu' ele geçirildi