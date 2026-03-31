Türk Telekom'un yarı finaldeki rakibi Cosea JL!

Türk Telekom'un yarı finaldeki rakibi Cosea JL!

31.03.2026 10:01:00
Türk Telekom'un yarı finaldeki rakibi Cosea JL!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası (Eurocup) yarı final ilk maçında deplasmanda Cosea JL ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL ile mücadele edecek.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.

Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ YARI FİNALDE

Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu!
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a geçit vermedi: Sarı-lacivertliler finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu! Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi ve finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu.
Türk Telekom, BAXI​​​​​​​ Manresa'yı devirerek BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde!
Türk Telekom, BAXI​​​​​​​ Manresa'yı devirerek BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda Türk Telekom, BAXI​​​​​​​ Manresa'yı 98-81 yenerek çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor'u deviren Türk Telekom Dörtlü Final'de!
Trabzonspor'u deviren Türk Telekom Dörtlü Final'de! Türk Telekom, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u 100-77 mağlup ederek Dörtlü Final biletini aldı.