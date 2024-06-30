Türk yarışçılığının derbisi koşuldu: 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı!
At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapıldı
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.
"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"
98. Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk." ifadelerini kullandı.
98. Gazi Koşusu şampiyonu Dragon Flame'in sahibi Emrah Agun ise, "Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik, bizi mahçup etmedi. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Spor Haberleri
- Atletico Madrid'den Azpilicueta'ya yeni sözleşme!
- Formula 1 Avusturya GP'sinde kazanan George Russell!
- İstanbul, Su Sporları Festivali ile serinledi
- 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı!
- Milli yıldızdan Mourinho itirafı!
- Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt!
- TRT'den açıklama geldi!
- Nijeryalı yıldız Trabzon'a geldi!
- Avusturya maçının hakeminden dikkat çeken istatistik!
- Milli yıldız ayrılığı resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
- En geçimsiz burçlar hangileridir?
- Misafir sevmeyen 4 burç!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- TRT'den açıklama geldi!
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Sinan Oğan'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak