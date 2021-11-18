Turkish Airlines Euroleague'de 10.haftanın panoraması

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:38

Turkish Airlines Euroleague'de çift maç haftasının ilk kısmı yine müthiş maçlara sahne oldu. Fenerbahçe Beko, baştan sona korakor geçen mücadelede Bayern Münih'e boyun eğerken, Anadolu Efes Olympiacos karşısında son çeyrekte yumruğunu indirdi.

Zalgiris'in sezondaki ilk galibiyetini aldığı, lider Milano'nun Unics'e farklı mağlup olduğu haftada; antrenör değişikliğine giden Baskonia da galibiyeti hanesine yazdırdı. Haftanın kapanış mücadelesinde Barcelona ve CSKA, klasiklere girecek bir maça imza attılar.

İşte Euroleague'de 10. hafta karşılaşmalarının maç maç detayları:

Zalgiris Kaunas-Panathinaikos

Euroleague'de bu sezonun tartışmasız en kötü performansını sergileyen Litvanya ekibi Zalgiris, Panathinaikos karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı. Anadolu Efes karşısında 9/12 üçlükle kulüp tarihine geçen Macon'un bu maçtaki 26 sayısı 76-69'luk mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sezon Zalgiris'te zaman zaman yegane skor opsiyonu olarak gözüken Milaknis, 13 sayı ile takımının en skorer ismi olurken genç yıldız adayı Blazevic de 19 dakikada 10 sayı kaydetti. Bu maçla birlikte yenilgi serisi 4 maça çıkan Panathinaikos, bu sezon sadece Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi yenebilmiş durumda.

Asvel-Real Madrid

Real Madrid, bu sezonun izlemesi keyifli takımlarından Asvel'e karşı bir ara 21 sayı öne geçtiği karşılaşmada 87-74 galip gelerek üst üste 3.galibiyetini aldı. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada ilk çeyrekte 33 sayı kaydeden Real, Asvel'de sezonun flaş oyuncularından Elie Okobo'nun 16 sayısına engel olamadı. İlk periyodu Okobo'nun performansına rağmen 9 sayı önde kapatan Real Madrid, maç boyu rakibine öne geçme sansı vermedi. Kariyeri boyunca temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iyi maçlarla tanınan Fabien Causeur , 25 sayı ile sezondaki en yüksek skoruna ulaştı ve galibiyetin en büyük mimarı oldu. Asvel'de Okobo, ilk periyottaki performansından sonra maçı 26 sayı ile tamamlayarak maçın en skorer ismi oldu. Bu performans, Asvel'e art arda 2.mağlubiyetini almasını engelleyemedi.

Bitci Baskonia- Kızılyıldız

Baskonia, Dusan Ivanovic'in yerine Neven Spahija'nın gelmesinden sadece bir gün sonra, Sırbistan ekibi Kızıyıldız'ı 93-74 mağlup etti. İlk periyodun dengeli gittiği mücadelede ikinci çeyrekte Euroleague'in en iyi savunmalarından olan Kızılyıldız'a karşı tam 30 sayı kaydeden Baskonia, devreyi 55-32 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte reaksiyon vererek 21-13'lük seri yakalayan Kızılyıldız, bu performansını fazla sürdüremedi. %66 ikilik ve %43 üçlük yüzdesi ile oynayan Baskonia 4.galibiyetini rahat bir şekilde almış oldu. Enoch'un 23 sayı ile Giedraitis'in ise 21 sayı ile sezondaki en yüksek skorlarına ulaştığı karşılaşmada, geçen sezon Bayern'de büyük sükse yaparak takıma dahil olan Wade Baldwin de 14 sayı kaydetti.

Bayern Münih-Fenerbahçe

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da lider Milano'ya sadece 43 sayı atarak 25 sayı farkla kaybeden Fenerbahçe, bu maça art arda iki mağlubiyet alarak çıkan Bayern Münih'e 71-63 kaybetti. Maçın ilk çeyreğinde Rubit'e bir türlü çare bulamayan Fenerbahçe, periyodu 22-12 geride kapattı. Guduric'in 2.çeyrekte bulduğu 7 sayı ile farkı hafif kapatan sarı-lacivertliler devreye 35-30 geride girdi. Polonara, Melih ve Şehmus'un dinamik oyunları ile momentumu kendisine çeviren Fenerbahçe, dördüncü periyodun başlarında skoru ilk defa eşitlemeyi başardı. Lucic'in 22 sayı ile bu sezonki en yüksek skorunu bulduğu karşılaşmada, Walden de kendisine yardımda bulundu ve son çeyrekte maçın Bayern lehine dönmesini sağladılar. İlk periyotta savunamadığımız Rubit de bu ikiliye eklenince işler tamamen Alman temsilcisinin istediği gibi gitmeye başladı. Yine de son bir dakikaya girerken 3 sayı farkla geride olan Fenerbahçe, Lucic'in Guduric'in üzerinden bulduğu 3'lük ile farkı 6'ya çıkarmasına engel olamadı. Maç da böylece 71-63 tamamlanmış oldu. Guduric'in 16, Vesely'nin 12, Booker'ın ise 10 sayı kaydettiği maçın ardından 3 galibiyette kalmış oldu.

Zenit- Alba Berlin

Üst üste üç galibiyet alarak bu maça gelen Zenit, geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'e farklı mağlup olan Alba Berlin'i konuk etti. Jordan Loyd'un kendisi adına sezonun en yüksek skorunu bularak 25 sayı kaydettiği mücadelede, Alba'da Marcus Eriksson'un 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Devre sonunda Zenit lehine farkın çift hanelere çıktığı karşılaşmada, Eriksson'un 3.çeyrekteki 16 sayılık müthiş performansı, farkın bir miktar kapanmasını sağladı. Son çeyrekte fark 5 sayıya kadar inse de gecenin yıldızı Loyd sahneye tekrar çıktı ve maçı Zenit'e getirmeyi başardı.

Unics Kazan- Armani Milano

9.haftada lider olarak geldiği İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu farklı mağlup eden ve Fenerbahçe'nin tarihindeki en az skoru bulduğu karşılaşmayı yaşatan Milano, 10. haftada belki de kimsenin beklemediği bir mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'nin de 80-41'lik skorla mağlup ettiği Unics, lider Milano'yu Rusya'da 97-71'lik skorla geçti. O.J. Mayo'nun 5 üçlükle 20 sayı, Canaan'ın 6 üçlükle 22 sayı kaydettiği maçta John Brown'ın da bulduğu 19 sayı, üç oyuncunun kariyerlerindeki en yüksek skorlarını atmasını sağladı. 14/29 isabet ve %48'lik üçlük isabet yüzdesi ile oynayan Unics'e, Milano ekibi sadece 8 isabetle karşılık verebildi. Eski Fenerbahçeli oyuncular Melli ve Datome, kaydettikleri 10'ar sayı ile takımlarının en skorer isimleri oldu.

Anadolu Efes- Olympiacos

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezonlara göre oldukça istim üstünde olan rakibi Olympiacos'u 88-69'luk skorla geçerek bu sezonki art arda galibiyet aldığı ilk sekansı yaşadı. Öne geçen tarafın sürekli değiştiği dengeli bir ilk çeyreğin ardından devreye de 44-44'lük eşitlikle gidildi. Üçüncü çeyreğin de dengeli geçildiği mücadelede Efes, yumruğunu 4.çeyrekte masaya vurdu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu, son çeyrekte bulduğu 11-0'lık seri ile farkı çift haneye taşıdı. Maç boyunca 7/10 üçlükle yıldızlaşan Beaubois, son çeyrekte bulduğu 3 tane 3 sayılık basketle Olympiacos'un tamamen fişini çekti. Beaubois'in Tyler Dorsey'e , Shane Larkin'in de Sloukas'a savunmada geçit vermediği mücadelede geçtiğimiz yılın MVP'si olan ve bu sezon performansı zaman zaman sorgulanan Micic de kaydettiği 19 sayı ve 5 asistle galibiyette önemli katkı sağladı. Sezon başından beri evindeki her maçı kazanan fakat deplasmandaki hiçbir maçını da kazanamayan Olympiacos, Zenit yenilgisinin ardından üst üste ikinci kez yenilmiş oldu.

Maccabi- Monaco

2015-2018 yılları arasında Darüşşafaka forması da giyen Amerikalı guard Scottie Wilbekin'in kariyer maçını oynadığı ve 37 sayı, 8 asistlik bir performans sergilediği karşılaşmada Maccabi, evinde Monaco'yu 95-84 geçti. Genel olarak farkın çok açılmadığı karşılaşmada ilk çeyrekte Maccabi üstün tarafken, ikinci periyotta Monaco oyunu dengeledi. Üçüncü çeyrekte bir ara 61-61'de eşitlenen karşılaşmada, son çeyrekte Nunnally ve Evans'ın kritik üçlükleri ile 5 sayılık bir fark elde eden Maccabi, maçı bitirmeyi bildi. Sezona flaş Mike James transferi ile başlayan ve bu sezon ilk defa Euroleague arenasında yer alan Monaco, bu maçtan önce 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile yüzde 50 galibiyet yüzdesinin üzerinde yer alıyordu.

Barcelona- CSKA

Haftanın belki de en iyi maçında tam bir 'Euroleague klasiği' yaşandı diyebiliriz. İlk çeyreğin dengede gitti maçta, ikinci periyotta Kyle Kuric'in bulduğu 10 sayıyla öne fırlayan Barça, devreye 38-27'lik üstünlükle girdi. 3.çeyreğin başlaması ile CSKA'da Voigtmann rüzgarı başladı. Bu çeyrekte toplamda üç üçlükle 11 sayı kaydeden Alman oyuncu rüzgarı bir anda Rus ekibine çevirdi. Devreye kadar sadece 27 sayı bulabilen CSKA, 3.çeyrekte tam 33 sayı kaydetti ve periyot sonunda 60-51'lik üstünlüğü eline geçirdi. Düello şeklinde geçen mücadelenin son çeyreğinde ise bu sefer Barcelona hakimiyeti tekrardan devreye girdi. Koç Jasikevicius'un jokeri Brandon Davies'in içerden bulduğu 8 sayı ve takımın yıldızı Mirotic'in 11 sayısı ile maçı tekrardan lehine çeviren Barcelona, 30 sayı bulduğu çeyrekte sadece 13 sayıya izin vererek maçı kazanmasını bildi. Voigtmann'ın 21 sayı 6 ribaund performansı galibiyet için yeterli olmazken, Karadağlı yıldız Mirotic de kaydettiği 21 sayı 8 ribaundluk performansla galibiyeti getirmiş oldu. Barcelona 8.galibiyetini alarak, bu hafta farklı bir mağlubiyet yaşauyan Milano'yu ve Real Madrid'i sıralamanın tepesinde yakalamış oldu.