Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4 ismi kadroya çağırdı!

23 Eylül 2022 Cuma, 11:43

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları ile oynayacağı maç öncesi kadroda değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Kadroya Valencia'dan Cenk Özkaçar, Westerlo'dan Ravil Tagir, Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok aday kadroya dahil edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım’ın aday kadrosunda dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak" ifadeleri kullanıldı.