Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonu!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:13

Güncelleme: 08.06.2024 - 19:13

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile karşılaştı.

Fransa'da düzenlenen organizasyonda Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk kaydetti.

Milli takımımız bu sonuçla üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Yarı finale gelene kadar oynadığı 5 maçta kalesinde 1 gol gören İspanya, milli takımımızdan 3 gol yedi.