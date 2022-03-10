Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmaları erteledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 22:40
Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmaları erteledi
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Yoğun kar yağışı spor müsabakalarını olumsuz yönde etkiledi. TBF, yaptığı açıklamada, tüm karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

TBF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."


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