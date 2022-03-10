Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmaları erteledi

10 Mart 2022 Perşembe, 22:40

Yoğun kar yağışı spor müsabakalarını olumsuz yönde etkiledi. TBF, yaptığı açıklamada, tüm karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

TBF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."