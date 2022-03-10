Türkiye Basketbol Federasyonu karşılaşmaları erteledi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), elverişsiz hava koşulları nedeni ile basketbol müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Yoğun kar yağışı spor müsabakalarını olumsuz yönde etkiledi. TBF, yaptığı açıklamada, tüm karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.
TBF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır."
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