Barcelona - Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün Real Madrid ile Paris Saint - Germain arasında oynanan maçı anlatan Ertem Şener, bu akşamki Barcelona - Galatasaray maçını da anlatacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Barcelona ile Galatasaray Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak mücadele, EXXEN'den naklen yayımlanacak.
ERTEM ŞENER ANLATACAK
Mücadeleye saatler kala, EXXEN'de maçı anlatacak spiker belli oldu. Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak. Yorumcu ise Ömer Üründül olacak. Şener, bu haberi sosyal medyadan "Bu akşam saat 23:00’da Barcelona - Galatasaray maçında EXXEN ekranlarında Camp Nou’da mikrofondayım" cümleleriyle duyurdu.
ÖVGÜLER YAĞMIŞTI
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelirken spiker Ertem Şener'in maç anlatımı gündem olmuştu. Şener'in maç anlatımına sosyal medyada övgüler yağmıştı.
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