Türkiye Basketbol Federasyonu'nda istifa!

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Ömer Onan, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki (TBF) görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:30
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda istifa!
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

"AZİZ YILDIRIM İLE YENİ BİR HEDEF"

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Onan, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer basketbol camiası ve sporseverler; Türkiye Basketbol Federasyonunda üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyesi ve son olarak da başkan vekili olarak, 2016 yılından bu yana sürdürdüğüm görevlerimden ayrılma kararı aldığımı bilgilerinize sunarım. Hem oyuncu hem de yönetici olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunduğum süreçte, birlikte çalışmaktan büyük onur ve gurur duyduğum, değerli büyüğüm Sayın Aziz Yıldırım ile yeni bir hedefe yürümek için aldığım bu kararın herkes için hayırlı olmasını dilerim. Türkiye Basketbol Federasyonunda bulunduğum süreçte, her zaman omuz omuza çalıştığımız başta başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri ile tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum."


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