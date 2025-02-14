Türkiye Basketbol Ligi’nin en başarılı takımlarından iLab Basketbol 2024-2025 sezonundaki mücadelesine yeni logosuyla devam ediyor

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:45

Faaliyet gösterdiği alanlarda dijitalleşmeye öncülük eden markalardan oluşan bir internet şirketleri grubu olan iLab, kurulduğu 2000 yılından bu yana yenilikçi ve teknoloji odaklı bakış açısıyla dijitalleşmeyi yayma ve derinleştirerek hızlandırma misyonuyla çalışıyor. Bugün Türkiye dijital ekosisteminin en güçlü oyuncularından olan iLab, 2013 yılından bu yana da basketbola olan yatırımını ve desteğini güçlendirerek devam ettiriyor.

2024-2025 sezonuna kadar iLab grup şirketlerinden Sigortam.net’in isim sponsorluğu ile Türkiye Basketbol Ligi’nde yer alan takım yeni sezon itibariyle “iLab Basketbol” adıyla sahadaki mücadelesine başlamıştı. Yenilen kimliğinin parçası olarak logosunu da değiştiren iLab Basketbol, TBL’deki iddialı takımlardan biri olmaya devam ediyor.

iLab Grubu Kurucu Başkanı ve takımın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say, bu değişim hakkında şunları söyledi: "2000'li yıllardan beri Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden vizyoner yaklaşımımızı, basketbol sahasına da taşıyoruz. 2013’ten beri Sigortam.net şirketimizin kesintisiz devam eden isim sponsorluğunu 2020 yılında kulüp sahibi olarak taçlandırmıştık. Bu sezon attığımız bu yeni adımla ise iLab’in güçlü marka kimliğini takımımıza taşıdık. Takımımızın bu sezon itibari ile iLab Basketbol ismi ile mücadele ediyor olması hepimiz için yeni bir gurur kaynağı.”

Amaçlarının Türk basketboluna uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Say, isim ve logo değişikliğinin basit bir kurumsal kimlik yenilemesinden çok daha fazlası olduğunu belirterek, bu değişimin iLab'in Türk sporuna olan inancını ve basketbola yatırımlarını sürdürme sözünü temsil ettiğini ifade etti.

iLab grup şirketlerinin dijital ekosistemdeki güçlü varlıklarını takıma her alanda destek sağlamak için kullandıklarını belirten Say şunları da belirtti: "iLab çatısı altında bulunan Sigortam.net, Kariyer.net, İşin Olsun, arabam.com, Trink Sat, HangiKredi, Emlakjet, Endeksa, Cimri, Neredekal, ChemOrbis ve SteelOrbis bulundukları dikeylerde yenilikçi çözüm ve hizmetleriyle fark yaratan şirket ve uygulamalar. Şirketlerimizin desteği ile rekabetçi ve başarı odaklı grup yaklaşımımızı takımımıza da taşıyoruz. Takımımıza sadece sponsorluk değil taraftar desteği de veren şirketlerimizin değerli katkılarıyla bu sezon iLab Basketbol olarak güçlü bir takım sinerjisi ve motivasyonla mücadelemize devam ediyoruz.”