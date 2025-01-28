Anadolu Efes'ten deplasmanda 27 sayılık fark!
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yalovaspor Basketbol'u 110-83 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Yalovaspor Basketbol'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde geçen Anadolu Efes, devre arasına 54-33 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 89-56 önde bitiren Anadolu Efes, müsabakadan 110-83 galip ayrıldı.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Berk Kurtulmuş
Yalovaspor Basketbol: McConico 17, Johnson 8, Krampelj 10, Nichols 16, Ege Özçelik, Kadir Bayram 3, Peterka, Yiğit Onan 4, Sherfield 25
Anadolu Efes: Beaubios 18, Bryant 13, Thompson, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Rıdvan Öncel 5, Smits 12, Dozier 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Burak Can Yıldızlı 2, Erkan Yılmaz 1, Willis 22
1. Periyot: 13-25
Devre: 33-54
3. Periyot: 56-89
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