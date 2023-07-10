Türkiye Belçika'ya şans tanımadı
Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Belçika'yı 70-67 mağlup etti.
FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 70-67 mağlup etti.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 12-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 32-30 üstün gitti. Türkiye, üçüncü çeyreğini 54-53 önde geçtiği karşılaşmadan 70-67 galip ayrıldı.
Turnuvada ilk galibiyetini alan genç millilerin en skorer ismi, 14 sayı kaydeden Samet Yiğitoğlu oldu.
Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını pazartesi günü (bugün) İtalya ile yapacak.
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