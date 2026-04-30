Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı: 'Doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik'

Fenerbahçe'de 2018 yılında büyük umutlarla göreve getirilen ancak alınan sonuçların ardından kısa sürede yolların ayrıldığı Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekipteki günlerine dair sessizliğini bozdu.

The Mancave Studio'ya konuk olan Hollandalı teknik adam, İstanbul temsilcisini tercih etmesinin kariyeri açısından doğru bir hamle olmadığını samimi bir dille ifade etti. Cocu, kulüp yapısının ve beklentilerin kendisine sunulandan farklı bir boyutta olduğunu vurguladı.

“KISA SÜREDE FARK ETTİK”

Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe’ye gitmenin doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik. Kulüpteki durum bize anlatılandan çok daha zordu. Fenerbahçe’nin her zaman şampiyonluk için oynayan bir kulüp olması beni cezbetmişti ama gerçekler çok farklıydı" şeklinde konuştu.

"İLK AYDA ÖĞRENDİKLERİM KARARIMI DEĞİŞTİRİRDİ"

İstanbul'daki ilk döneminde yaşadığı adaptasyon sürecine değinen Phillip Cocu, pişmanlığını gizlemedi.

Görev süresince karşılaştığı zorlukların kariyerinde önemli bir ders olduğunu belirten Cocu, "Eğer İstanbul’da geçirdiğim ilk ayda öğrendiklerimi baştan bilseydim farklı bir karar verirdim. Tamamen farklı bir yapının içine girdim. Hollanda’daki futbol anlayışını oraya doğrudan uygulamak kolay değil" ifadelerini kullandı. Hollandalı hoca, farklı bir futbol kültürüne geçiş yapmanın zorluklarını bizzat tecrübe ettiğini de sözlerine ekledi.

İSTATİSTİKLERLE KABUS GİBİ BİR DÖNEM

Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, kulüp tarihinin en zorlu başlangıçlarından birine imza atmıştı.

Hollandalı çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı ilk 10 lig maçında sadece 2 galibiyet elde edebilirken, takımı ligin alt sıralarına demirlemişti.

Avrupa arenasında da istenilen ivmeyi yakalayamayan 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Derby County ve Vitesse’yi çalıştırdı. Cocu, teknik direktörlük kariyerine ara vererek şu anda eski kulübü PSV’de “yetenek menajeri” olarak futbol dünyasındaki mesaisine devam ediyor.