Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama: 'Çok fazla unutulmaz maç var ama...'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Bernice Boakye Ansah'ın sorularını yanıtladı. Nijeryalı futbolcu, "En"lerini sıraladı.

"EN İYİ TARAFTAR GALATASARAY'DA"

Gördüğü en iyi taraftarın Galatasaray'da olduğunu belirten Osimhen, "Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli'de biliyorsun taraftarlar her zaman harikadır. Galatasaray taraftarlarına da benziyor. Kulüplerini tüm kalpleriyle destekliyorlar. Türkiye için futbol gelenek. Kendi kulüplerini canla başka desteklerler. Deplasman maçlarında, ailemle dışarıdayken bana sevgilerini gösteriyorlar. Benim için şimdiye kadarki kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ EN ŞAKACILAR

Takımdaki en şakacı futbolcuların kim olduğu sorulan Osimhen, "Gabriel Sara, Torreira, Davinson ve Sallai" yanıtını verdi.

KARİYERİNİN EN UNUTULMAZ MAÇI

Osimhen, kariyerinde oynadığı en unutulmaz maç sorusunu ise geçtiğimiz hafta 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi olarak cevapladı ve "Kariyerimde oynadığım çok fazla unutulmaz maç var. Geçen pazar Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı" dedi.

ŞİMDİYE DEK OYNADIĞI EN İYİ TAKIM ARKADAŞI

Şimdiye kadar oynadığı en iyi takım arkadaşının Kvaratskhelia olduğunu aktaran Osimhen, "İnanılmaz bir oyuncu, gerçekten harika biri. Soyunma odasında arkadaş canlısıdır. Saha içinde ve saha dışında hep öyledir. Harika bir insandır. Napoli'ye geldiğinde 'İnşallah en yakın zamanda Ballon d'Or kazanır' dedim. Gerçekten yapabilir. Paris'e taşındığında bile iletişimimizi koruduk, birbirimizi arıyoruz. Başarılarında onu tebrik ettim, o da beni. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi. Bunu kimse tartışamaz" şeklinde konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN CEVABI

Nijeryalı yıldız "Takım arkadaşların içinde teknik direktörlükte iyi olma potansiyeli en yüksek kim?" sorusunu ise "İlkay Gündoğan. Eğer teknik direktör olmayı seçerse en iyilerden biri olur" diyerek yanıtladı.

DROGBA VE IBRAHIMOVIC

Örnek aldığı futbolcu ve yeşil sahalara veda etmiş isimler arasından birlikte oynamak istediği futbolcu sorulan Osimhen, "Küçükken Didier Drogba'yı örnek alırdım. Futbolu bırakmış isimlerden ise Zlatan Ibrahimovic ile birlikte oynamak isterdim. O her yönüyle çok iyi bir oyuncu. Tüm zamanların en iyilerinden biri" dedi.

FUTBOLCU OLMASAYDI HANGİ MESLEĞİ YAPARDI?

Osimhen futbolcu olmasaydı yapacağı meslekler için ise "Müziği çok severim ama futbolcu olmasaydım bir iş insanı olurdum" ifadesini kullandı.

Yıldız golcü "Bir teknik direktörün sana verdiği en iyi tavsiye?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Spalletti bana 'Odaklan, sana nasıl futbol oynanır anlatmayacağım. Sadece temel şeyleri öğreteceğim, bunları bildiğini biliyorum ama odaklan, işini yap, forma için ter dök, ailen için emek ver, kendinle gurur duy' derdi. Sonra Gattuso 'Bu maçta onları yok etmeni istiyorum, gerekirse yaralan, kan dök ama onları yok et' derdi. Bunu başkalarına da söylediğini biliyorum. Eric Chelle de 'Sen dünyanın en iyi forvetlerinden birisin, şimdi dışarı çık onlara dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu göster' derdi. Bunlar söylendiğinde motivasyonun yükseliyor. Kendi motivasyonumun kaynağı önce benim."