Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk galibiyet Fabio Jakobsen'in!

Antalya'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı. İstanbul'da tamamlanacak turun ilk etabının kazananı Hollandalı sporcu Fabio Jakobsen oldu.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 15:22
Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk galibiyet Fabio Jakobsen'in!
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Antalya'dan başlayarak İstanbul'a kadar uzanan 59'uncu Türkiye Bisiklet Turu başladı.

14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi, yaklaşık 2 bin kişilik organizasyonda, 8 gün boyunca pedal çevirecek. 1188 kilometrelik parkurda yarışmacılar birinci olmak için kıyasıya yarışıp ter dökmeye başladı.

163 kariyer zaferi bulunan profesyonel bisiklet yarışçısı 'Sprintlerin Kahramanı' olarak da bilinen Mark Cavendish'in de aralarında bulunduğu sporcular sabah erken saatlerde başlangıç noktasında toplandı. Çok sayıda yurttaşın büyük ilgi gösterdiği 59'uncu Türkiye Bisiklet Turu, Lara'daki Düdenpark'tan saat 10.30'da başladı.

HOLLANDALI İSİM BİRİNCİ OLDU

Sporcular Belek, Serik, Döşemealtı ve Aksu'yu takip edip şehir merkezine giriş yaparak 138 kilometreyi 3 saate yakın sürede tamamladı. 2 saat 56 dakika 14 saniyede finişi geçen Fabio Jakobsen birinci olurken, Sasha Weemaes ikinci, Simon Dehairs ise üçüncü oldu. Yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile kazanan sporculara madalyaları verildi.

59'uncu Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı, yarın (pazartesi) koşulacak.


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