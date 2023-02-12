Türkiye Boks Federasyonu'ndan Fatih Kaya için taziye mesajı

Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden antrenör Fatih Kaya için taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:40
Türkiye Boks Federasyonu'ndan Fatih Kaya için taziye mesajı
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Türkiye Boks Federasyonu, Hatay bölgesi antrenörlerinden Fatih Kaya için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Boks Federasyonu, resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Hatay Bölgesi antrenörlerimizden Fatih Kaya’nın enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Biz kocaman bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz" denildi.


Türkiye Boks Federasyonu Fatih Kaya Kahramanmaraş depremi

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