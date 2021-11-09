Türkiye Boks Federasyonu'nun seçiminde, tedbir kararı infazına ret

09 Kasım 2021 Salı, 18:18

Ankara 11'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Boks Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu için verilen 'ihtiyati tedbir kararı'na yapılan itirazı, tedbir kararı infaz edildiği için tekrardan karar verilmesine gerek olmadığına karar verdi.

3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmesi gereken Türkiye Boks Federasyonu Genel Kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın ihtiyati tedbir başvurusu nedeniyle yapılamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Seçimin yapılacağı gün boyu salona kimse alınmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetimi, Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tedbirin kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddederek tarafları sözlü duruşmaya davet etti.

SPOR TAHKİM KURULU'NUN KARARIYLA SEÇİM YAPILDI

Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' nedeniyle gerçekleşmeyen genel kurul, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun kararıyla çoğunluk aranmaksızın ertesi gün gerçekleşti. Seçime tek aday olarak giren Gözgeç, kullanılan 161 oyun 155'ini aldı ve başkanlığa yeniden seçildi. Oyların 6'sı ise geçersiz sayıldı. Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, dün hem mahkeme kararı nedeniyle hem de çoğunluk sağlanamadığı için seçimi yapamadıklarını belirterek, "Seçimimizi bugün 161 delegeyle yaptık. Federasyonumuza hayırlı olsun" dedi.

İNFAZ EDİLDİĞİ İÇİN TEKRARDAN KARAR VERİLMEDİ

Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen sözlü duruşmaya taraf avukatları katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında salona basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetiminin, 'ihtiyati tedbir kararı'nın kaldırılmasına yönelik başvurusunu 3 Kasım tarihinde infaz edildiği için tekrardan karar verilmesine gerek olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.

"4 KASIM'DA YAPILAN TOPLANTI GEÇERSİZDİR"

Duruşma sonrası DHA'ya yazılı açıklama yapan Selçuk Aydın'ın avukatı İsmail Özgün Tunç, "Türkiye Boks Federasyonu’nun 4 Kasım tarihinde olağan genel kurul adı altında yapmış olduğu toplantı usulsüz ve geçersiz bir toplantı olup bu toplantıda alınmış olan kararlar ve yapılan seçimin hukuken herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.