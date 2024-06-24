Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu!

A Milli Takım'ın, Çekya ile oynayacağı EURO 2024 F Grubu son maçının hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:28
Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu!
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A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların şampiyonada kaderini belirleyecek karşılaşmada düdük çalacak hakem belli oldu.

Istvan Kovacs

ÇEKYA MAÇINDA RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.


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