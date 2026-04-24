Türkiye'de forma giymişti: Michael Eneramo hayatını kaybetti

Futbol dünyası Michael Eneramo'dan gelen haberle sarsıldı. 2011'den 2017'ye kadar Türkiye'de çeşitli takımlarda top koşturan Micheal Eneramo hayatını kaybetti.
Nijerya basını, 40 yaşındaki eski futbolcunun antrenman sonrası kalp krizi geçirerek vefat ettiğini aktardı. Acı haber Nijerya Milli Takımı'nın resmi hesabından duyuruldu.
2011'den 2017'ye kadar Türkiye'de bulunan Eneramo, Türkiye'de Sivasspor, Karabükspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Manisaspor formaları giymişti.
Rest in peace Michael 🕊️ pic.twitter.com/RKEEZ7jN3o— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) April 24, 2026