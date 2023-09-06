Türkiye - Ermenistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Eskişehir’de oynayacağı Ermenistan maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:19
Türkiye - Ermenistan maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Ermenistan ile mücadele edecek.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato’nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Paolo Valeri, AVAR’da Aleandro Di Paolo oturacak.


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