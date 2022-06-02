Türkiye-Faroe Adaları maçını Maltalı hakem Trustin Farrugia Cann yönetecek

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:17

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.