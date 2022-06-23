Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi
FIFA, ülke takımlarının sıralamasını açıkladı. Brezilya, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye 1 basamak çıktı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı.
Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı.
En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1837,56 -
2 Belçika 1821,92 -
3 Arjantin 1770,65 +1
4 Fransa 1764,85 -1
5 İngiltere 1737,46 -
6 İspanya 1716,93 +1
7 İtalya 1713,86 -1
8 Hollanda 1679,41 +2
9 Portekiz 1678,65 -1
10 Danimarka 1665,47 +1
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