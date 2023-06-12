Türkiye - Galler maçının öncelikli bilet satışları başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde konuk edeceği Galler karşılaşmasının öncelikli bilet satışları başladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 20:44
Türkiye - Galler maçının öncelikli bilet satışları başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Galler ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Galler maçının genel bilet satışları ise salı günü saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 150, 250 ve 350 lira olarak belirlendi.


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