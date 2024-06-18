Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında Willy Sagnol'ün ekibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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