Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 10:25
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında Willy Sagnol'ün ekibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN  MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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