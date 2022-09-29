Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda, Filenin Sultanları 29 Eylül Perşembe günü (bugün) Hırvatistan ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 08:42
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk şehrinde TSİ 18:30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti.

Hırvatistan ise Tayland'a 3-0 kaybetmişti.


Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası filenin sultanları türkiye Hırvatistan

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