Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda avantajlı kayıt fırsatı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:17

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu için avantajlı kayıt dönemi başladı.

YARI MARATON KONTENJANI 8.500 KİŞİ

6 Ocak’a kadarki dönemde koşucular 470 TL’ye kayıt yaptırabilecekler. 7 Ocak-17 Mart tarihleri arasında kayıt ücreti 570 TL ve 18 Mart-14 Nisan tarihleri arasında da 780 TL olacak. 21K için 8 bin 500, 10K kategorisi içinse 11 bin kişilik kontenjan oluşturuldu. Böylece toplam kontenjan 19 bin 500 kişiye ulaştı. 27 Nisan 2025’te Tarihi Yarımada’nın eşsiz güzellikleriyle bezeli parkurda koşulacak olan yarışta dünyaca ünlü elit atletlerin yanı sıra koşu sevdalıları da yarışacak.

“HEDEFİMİZ 2025’TE DE REKOR KIRMAK”

Yarı maratonların dünyada yükselen trend olduğunu vurgulayan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Son 5 yıldır Türkiye’de yarı maraton bitiren kişilerin artış hızının maraton bitirenlerin 5 katı olduğunu görüyoruz. Hazırlık süreci 42 kilometrelik maratona göre daha kolay. Bu nedenle koşucuların yarı maratona ilgisi daha hızlı artıyor. Ama şunu da görüyoruz; yarı maraton koşan her üç kişinden biri maratonu en az bir kere koşuyor. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu da her geçen yıl artan bir katılımla yapılıyor. 2019’da 5.018 koşucu bitirirken geçen sene 8.549 koşucu ile rekor kırdık. Son 5 yıldır her sene rekor kırdık, bu sene de kıracağız. Spor İstanbul olarak, koşu kültürünün gelişmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Şehirde koşu kültürünün artması, inanın birçok şeyi otomatik olarak değiştirir. Anadolu ve Avrupa yakasında her yıl iki kez 5 ve 10K koşuları da düzenliyoruz. Amacımız, kademe kademe isteyenlere 21 km ve hatta isterlerse 42 km koşabilecekleri yarışları sağlamak. Tüm koşuculara İstanbul Yarı Maratonu’nun erken kayıt avantajını kaçırmamalarını öneririm” dedi.

“EN HIZLI YARI” SLOGANIYLA KOŞULUYOR

“En Hızlı Yarı” olarak adlandırılan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 2021 senesinde bir dünya rekoruna da ev sahipliği yaptı. Bu yıl Şikago’daki performansıyla dünyanın en hızlı kadın maraton koşucusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul Yarı Maratonu’nda dönemin dünya rekorunu da kırmayı başardı.

Dünyada yarı maratona artan ilginin yanı sıra, düz parkuruyla da iyi bir derece imkânı sunan İstanbul Yarı Maratonu, hem elit atletlerin hem de birçok kıtadan koşucuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen yıl erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlardaysa Kenyalı atlet Sheila Chelangat’ın kazandığı yarı maraton, Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) Gold Label kategorisindeki sayılı yarışlarından biri.

16 YAŞINDAKİLER DE YARI MARATON KOŞABİLECEK

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’na 16 yaşındaki koşucular da katılabilecek. Spor İstanbul geçen yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak, yarı maratonda yaş sınırının 16’ye çekilmesini sağladı. Kriterleri karşılayan 16-18 yaş arasındaki sporcuların, “Veli Muvafakatnamesi”ni doldurarak kit dağıtımı esnasında teslim etmesi gerekiyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DESTEK

Üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda koşulacak olan 20. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan start alıp yine aynı noktada sona erecek. Yarı maraton kapsamında 10K ve sivil toplum kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla “İyilik Peşinde Koş” kategorileri de yer alacak.

İstanbul Yarı Maratonu kayıtları ve diğer tüm bilgilere https://istanbulyarimaratonu.com/ adresinden ulaşılabilir.