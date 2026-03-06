Türkiye-İspanya yakınlaşmasının ardından... Eskişehirspor'dan 'Espana' paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ülkesindeki askeri üsleri kullanmasına izin vermeyen İspanya, Türkiye'de birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

Türk vatandaşları, savaş karşıtı bir tutum sergileyen İspanya'ya sosyal medyadan destek verdi. Son günlerde her 2 ülkenin de sosyal medya kullanıcıları tarafından karşılıklı yapılan paylaşımlar sonucunda dijital bir dostluk bağı oluşurken, Eskişehirspor'un tribünlerinde yıllardır yankılanan 'Espana' tezahüratı gündem oldu.

TRİBÜN TEZAHÜRATI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada karşılıklı paylaşımların artmasının ardından, Eskişehirspor’un tribünlerinde uzun süredir söylenen ‘Espana’ tezahüratı geniş bir kesimin dikkatini çekti.

Türkiye ile İspanya arasında yaşanan yakınlaşmanın ardından Eskişehirspor da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İspanyolca hazırlanan paylaşımda, "Una meloda que lleva aos sonando en nuestras gradas (Tribünlerimizde yıllardır çalınan bir melodi)" ifadeleri kullanıldı.