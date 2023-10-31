Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'e milli davet!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:43

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:43

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'ndan davet aldı.

Sırbistan'ın kaptanlığınıda yapan Dusan Tadic, Bulgaristan ile oynanacak EURO 2024 Elemeleri ve Belçika ile yapılacak hazırlık maçları için 32 kişilik aday kadroda kendisine yer buldu.

102 MAÇTA 61 GOLE KATKI

Sırbistan Milli Takımı'na, 2008 yılında ilk defa çağrılan Dusan Tadic 15 senede 102 kez milli takım formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 22 gol, 39 asistlik skor katkısı sağladı.

Sırbistan milli takımının aday kadrosu şu şekilde: