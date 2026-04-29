Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu: Tarih değiştirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri:

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş