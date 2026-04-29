Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu: Tarih değiştirildi!

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu: Tarih değiştirildi!

29.04.2026 16:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu: Tarih değiştirildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın finalinin oynanacağı stadyumu ve tarihini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak değiştirilmiştir. Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri: 

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Konyaspor - Beşiktaş

İlgili Konular: #Antalya #ziraat türkiye kupası #final

Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma devresinin 0-0 geçildiği maçta Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.
Alanyaspor karşısında hata yapmadı: Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş
Alanyaspor karşısında hata yapmadı: Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.