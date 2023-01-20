Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:14

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:14

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçların ardından; Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe, çeyrek final kurasında seri başı olacak. Galatasaray, Kayserispor, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ise seri başı olmayan takımlar.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.