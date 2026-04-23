Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

23.04.2026 23:01:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş - Konyaspor ve Gençlerbirliği - Trabzonspor maçları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar oldu.

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Konyaspor

YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Türkiye Kupası yarı finalindeki Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 12-13-14 Mayıs'ta oynanacak. Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, daha önce yarı final için şu açıklamayı yapmıştı:

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
Samsunspor'u penaltı atışlarıyla devirdi: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, normal süresi ve uzatma devresinin 0-0 geçildiği maçta Samsunspor'a penaltılarda 3-1 üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi.
Alanyaspor karşısında hata yapmadı: Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş
Alanyaspor karşısında hata yapmadı: Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Beşiktaş Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti... Gençlerbirliği yarı finalde: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.