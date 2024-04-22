Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçların hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 15:24
Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçların hakemleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Yarı final maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

23 Nisan Salı

20:30 Ankaragücü - Beşiktaş

Hakem: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba

20:30 Trabzonspor - Karagümrük

Hakem: Ali Şansalan


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