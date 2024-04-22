Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçların hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Yarı final maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
23 Nisan Salı
20:30 Ankaragücü - Beşiktaş
Hakem: Ümit Öztürk
24 Nisan Çarşamba
20:30 Trabzonspor - Karagümrük
Hakem: Ali Şansalan
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