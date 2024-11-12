TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik!
A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarılırken Eren Dinkci ile Yasin Özcan ekibe dahil edildi.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
EREN DİNKCİ İLE YASİN ÖZCAN DAHİL OLDU
Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.
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