TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik!

A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarılırken Eren Dinkci ile Yasin Özcan ekibe dahil edildi.

TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda 2 değişiklik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:44

UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

EREN DİNKCİ İLE YASİN ÖZCAN DAHİL OLDU

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.


Etiketler: #ferdi kadıoğlu #Eren Dinkçi #Yasin Özcan #a milli futbol takımı

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