Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:39
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler


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