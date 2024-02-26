Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
Türkiye Kupası haberleri türkiye futbol federasyonu haberleri hakem haberleri çeyrek final haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
- Taner Ölmez’den eski partnerine: 'Ayağına taş değmesin'